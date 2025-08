Un’auto a bordo della quale viaggiavano cinque persone ha preso fuoco dopo un violento schianto con un altro veicolo. Il terribile incidente si è verificato in autostrada, sull’A34 e ha avuto tragiche conseguenze con una vittima accertata ed una bimba di otto anni ricoverata d’urgenza in gravi condizioni.

Grave schianto in A34, un’auto prende fuoco: morta una donna

La vittima dell’incidente è una donna di 32 anni, morta carbonizzata dopo che il veicolo a bordo del quale si trovava con altre quattro persone, una delle quali era sua figlia, è stato avvolto dalle fiamme. Il tutto a seguito di uno scontro con un’altra auto. Quattro persone sono uscite in autonomia dall’abitacolo: una di esse è il marito della vittima. Gli occupanti sono tutti di nazionalità serba: il padre è stato ricoverato in codice giallo a seguito di un trauma toracico. Grave invece la figlia di otto anni, portata d’urgenza in ospedale insieme ad altre tre persone, in condizioni serie seppur meno preoccupanti. A bordo del secondo veicolo erano presenti due persone.

Sul posto sono intervenuti, come riferito dalla centrale operativa Sores Fvg l’automedica, due ambulanze e l’elisoccorso notturno. Oltre a squadre dei vigili del fuoco e alla Polizia stradale che ha effettuato i rilievi. Lo schianto si è verificato intorno alle 3.50 della notte nel tratto autostradale compreso tra Gorizia e Farra d’Isonzo.