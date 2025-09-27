Altro triste bilancio sulle strade italiane dato che si è verificato un grave incidente stradale che ha coinvolto una mamma ed il suo piccolo, cerchiamo di capire cosa è successo e quali sono le condizioni delle due vittime di questo terribile schianto.

I Carabinieri stanno ricostruendo l’accaduto

I Carabinieri intervenuti sul luogo dell’incidente stanno provando a ricostruire la dinamica anche se questa è poco chiara.

Il piccolo era correttamente seduto sul sedile posteriore e legato con le cinture. Difficile imputare la velocità quanto più una perdita dell’auto per via delle condizioni stradali rese complicate dal maltempo.

Mamma di 29 anni e bimbo di 2 ricoverati in ospedale

I protagonisti di questo schianto sono una mamma di 29 anni ed il suo piccolo bambino di 2. La zona dell’incidente è Aquileia in provincia di Udine.

I vigili del fuoco hanno estratto entrambi dalle lamiere, il piccolo ora è intubato all’Ospedale di Udine dove si trova la mamma, anch’essa in gravi condizioni di salute.

La prognosi resta riservata, le prossime ore saranno quelle decisive, in particolare per la salute del bambino. L’impatto è stato forte e la zona boschiva dove la macchina è andata a scontrarsi non ha certo aiutato.

Questo episodio è l’ennesimo segnale di come per strada bisogna essere prudenti, in particolar modo se le condizioni del manto stradale risultano difficili.