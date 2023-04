Auto contro camion a Rovato: morto un 19enne nell'incidente

Un ragazzo di 19 anni è morto in un incidente tra la sua auto e un camion: ha invaso la corsia opposta.

Un ragazzo di 19 anni ha perso la vita in un incidente nel Bresciano, lungo la Strada provinciale 11: la sua auto si è schiantata con un camion.

Incidente a Rovato: morto un ragazzo di 19 anni

Un ragazzo di soli 19 anni è morto in un incidente stradale avvenuto nel Bresciano, lungo la Strada provinciale 11, nel pomeriggio di ieri, lunedì 17 aprile. Adenaijd Hoxha – questo il nome della vittima – era alla guida di una Ford Focus, quando si è scontratao frontalmente con un camion: l’urto è stato violentissimo, e il 19enne è rimasto schiacciato nell’abitacolo, ormai spacciato.

Hoxha abitava a nel comune di Rovato con i genitori, e la tragedia si è consumata a poche centinaia di metri da casa, all’altezza di un sottopasso già in passato teatro di diversi incidenti, anche gravi.

La ricostruzione dello scontro e l’arrivo dei soccorsi

Secondo una prima ricostruzione, la Focus di Hoxha avrebbe invaso la corsia opposta di marcia proprio mentre transitava il camion. L’impatto è stato inevitabile, e Adenajd Hoxha è morto schiacciato all’interno dell’abitacolo. Il corpo è stato estratto dai vigili del fuoco, ma era troppo tardi.

I rilievi sono stati affidati agli agenti della polizia stradale di Chiari e di Darfo. Solo ferite lievi per il camionista, trasferito in ospedale ma solo per accertamenti.