Sanitari, vigili del fuoco e polizia sono intervenuti per un incidente stradale sull’autostrada A4 che è costato la vita a una donna.

Una donna è morta dopo essere rimasta coinvolta in un incidente stradale sulla A4: la vettura della vittima è rimasta schiacciata sotto un camion.

Vani tutti i tentativi di salvare la vita della conducente del veicolo.

Incidente stradale sulla A4, auto rimasta schiacciata sotto un camion: una vittima

Nella giornata di mercoledì 22 febbraio, intorno alle 12:37, un drammatico incidente stradale si è consumato sull’autostrada A4 in zona Pero, in provincia di Milano, in direzione Venezia.

Sulla base delle informazioni sinora diffuse, un’automobile si è scontrata contro un camion rimanendo totalmente schiacciata dal mezzo pesante.

La conducente del veicolo, un doblò, è morta sul colpo a causa delle ferite riportate a seguito dell’impatto.

Non si ha, invece, nessuna notizia circa le condizioni dell’autista del camion.

L’arrivo di soccorsi, polizia e vigili del fuoco

Le forze dell’ordine stanno indagando sulla dinamica del sinistro che, al momento, risulta essere ancora poco chiara. Sul posto, intanto, oltre alle autorità, erano presenti medici e paramedici del 118 dislocati a bordo di un’ambulanza e di un’automedica.

Il personale sanitario era stato inviato sul luogo dell’incidente dall’Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu).

I soccorritori hanno tentato di rianimare la donna ma ogni tentativo si è rivelato vano e non è stato possibile far altro se non dichiarare il decesso della donna.

Sulla scena, si sono recati anche i vigili del fuoco che hanno estratto il cadavere della vittima dalle lamiere e hanno salvato il suo cane di razza pitbull.

Gli agenti della polizia stradale, invece, si sono occupati di effettuare tutti i rilievi necessari al fine di comprendere con esattezza cosa sia accaduto.