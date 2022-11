Auto esce di strada e va a sbattere contro un muretto: feriti quattro ventenni

Carabinieri e 115 impegnati nelle prime ore del mattino per un'auto che esce di strada e va a sbattere contro un muretto: feriti quattro ventenni

Tragedia sfiorata e dramma sulle strade della Lombardia dove un’auto esce di strada e va a sbattere contro un muretto: in quel violento sinistro sono stati feriti quattro ventenni. I media locali spiegano che lungo la provinciale di Voltorre una vettura finisce fuori strada e impatta a forte velocità contro la barriera.

Tutto sarebbe accaduto intorno alle 5 del mattino di oggi, primo novembre, lungo la Provinciale del Lago di Varese a Voltorre.

Auto contro muretto, feriti 4 giovani

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto un’auto con dentro quattro ragazzi di 20, 22 e 26 anni è finita fuori strada. Sul perché il veicolo abbia perso aderenza sono ancora in corso le verifiche dei carabinieri e della polizia. Sta di fatto che l’auto, decisamente lanciata, ad un certo unto della sua traiettoria incontrollata è andata a sbattere contro un muretto.

Ferite serie ma non sarebbero in pericolo di vita

I 4 ventenni che erano a bordo hanno riportato ferite serie ma secondo quanto spiegato dai media non sono in pericolo di vita. I ragazzi sono stati soccorsi dalle unità del 118 prontamente intervenute e ricoverati negli ospedali di Varese e di Cittiglio. Sul posto è intervenuto anche l’elisoccorso, poi rientrato alla base di Villa Guardia senza trasportare alcun ferito. In azione anche i vigili del fuoco di Varese, giunti con un’autopompa ed i carabinieri del Comando di Varese che hanno effettuato i rilievi.