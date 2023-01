Momenti di concitazione in provincia di Parma dove un’auto finisce nel fosso: paura per una donna.

Da quanto si apprende l’incidente si è verificato lungo via del Bosco a Sorbolo poco dopo le 22.30 nella serata di domenica 15 gennaio. Secndo i media regionali e per cause che sono in corso di accertamento da parte degli operanti una vettura condotta da una donna è uscita di strada per finire all’interno di un fosso al lato della strada.

Auto nel fosso: paura per una donna

Immediatamente è scattato l’allarme e dopo lo stesso sul luogo del sinistro sono arrivati a razzo i soccorritori del 118 e una squadra dei vigili del fuoco.

I mezzi dei soccorritori e dei carabinieri sono giunti in poco tempo e pronti a prestare la loro opera ma pare che non ce ne sia stato bisogno.

Vittima fuori dall’abitacolo di suo

I media spiegano anche che nel momento in cui gli operatori del 115 sono arrivati sul posto per cercare di liberare la vittima, questa in realtà era già riuscita ad uscire dal veicolo, “praticamente illesa”.

La donna è stata quindi affidata agli accertamenti dei sanitari della Croce Rossa di Sorbolo. Dopo un primo ed urgente screening delle sue condizioni di salute si è accertato che la donna non aveva riportato ferite.