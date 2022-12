Auto in fiamme a Marostica: indagini in corso

Un’auto parcheggiata è andata fuoco completamente a Marostica: necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per non far propagare l’incendio.

Auto in fiamme a Marostica: probabile cortocircuito

Un’automobile ha preso fuoco nella serata di ieri, domenica 18 dicembre, nel comune da 14.000 abitanti di Marostica, in provincia di Vicenza. La scena è stata pirotecnica, con il veicolo che è stato avvolto dalle fiamme.

La natura dell’incendio è ancora da accertare, ma non sembrerebbero esserci dubbi sul fatto che non si tratti di un rogo doloso. La macchina, infatti, avrebbe avuto un cortocircuito a qualche componente elettromeccanica, che avrebbe così innescato le fiamme.

L’arrivo dei Vigili del Fuoco e le indagini sull’incendio

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Bassano del Grappa, che hanno spento le fiamme evitando che il fuoco si propagasse alle altre vetture parcheggiate nelle vicinanze. Nonostante il loro intervento, però, un altro veicolo è stato danneggiato dalle fiamme.

Nel frattempo, proseguono comunque le indagini per approfondire la prima ipotesi – ovvero quella di un guasto elettromeccanico. All’opera gli agenti delle Forze dell’Ordine, che cercheranno di fare chiarezza su questo avvenimento che fortunatamente non ha portato a vittime o feriti.