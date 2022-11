Auto prende fuoco in tangenziale mentre la mamma sta portando il figlio a scuola

L'auto prende fuoco in tangenziale e la donna e il proprio figlio hanno dovuto fermarsi per l'emergenza. Automobilisti infuriati per i disagi.

Nel Ravennate una macchina con a bordo mamma e figlio ha preso fuoco.

La donna al volante stava accompagnando il piccolo a scuola ma ha dovuto fermare la vettura per salvare ad entrambi la vita.

Si tratta di un suv della compagnia automobilistica italiana Maserati. La donna viaggiava sulla circonvallazione in prossimità di Faenza, in provincia di Ravenna, in Emilia Romagna. Mentre viaggiavano tranquillamente per recarsi a scuola, la macchina ha improvvisamente preso fuoco.

Prima delle fiamme è però comparsa una grossa nube di fumo. La conducente non si è fatta prendere dal panico ed ha accostato la vettura al lato della carreggiata. Mamma e figlio stanno bene e sono riusciti a mettersi in salvo.

I disagi alla viabilità

Sul posto sono giunti immediatamente le forze dell’ordine, i vigili del fuoco ed un’ambulanza del 118. Gli automobilisti si sono lamentati per la gestione della situazione in quanto, nonostante la deviazione del traffico da parte delle autorità competenti, hanno trovato parecchi disagi alla viabilità.

Anche le strade limitrofe hanno subito alterazioni a causa degli ingorghi che hanno richiesto almeno un’ora di percorrenza.