Auto in fiamme in centro a Eboli, i residenti: "Siamo ostaggio dei balordi"

Auto in fiamme in centro a Eboli, i residenti: "Siamo ostaggio dei balordi"

Auto in fiamme in centro a Eboli, i residenti: "Siamo ostaggio dei balordi"

Vandalismo e microcriminalità in crescita: auto in fiamme ad Eboli

Terrore ad Eboli dove un’auto è stata completamente avvolta dalle fiamme nei pressi del centro storico, allarmando i residenti.

Atto sintomo di vandalismo e criminalità a piede libero in un’Italia che dovrebbe sentirsi tutelata da istituzioni ed autorità.

Vandalismo e microcriminalità in crescita: auto in fiamme ad Eboli

È quanto accaduto la sera del 20 Febbraio 2023: un’automobile parcheggiata nei pressi di Piazza Dogana è stata avvolta dalle fiamme. Ancora non si conoscono le identità dei responsabili di tale episodio, nè le cause. L’unica cosa certa è che i cittadini sono profondamente spaventati dal tasso di microcriminalità in continua espansione.

Allarme sicurezza nel salernitano: i residenti si rivolgono alle istituzioni

Si parla, infatti, di allarme sicurezza ad Eboli. Secondo quanto riferito dalla pagina web infocilento.it, i residenti nelle vicinanze del centro storico della città si dichiarano enormemente atterriti e, soprattutto, abbandonati a se stessi da istituzioni ed autorità.

Infatti, il tasso di delinquenza giovanile, specialmente ad opera di minorenni, è in continua ascesa nel territorio salernitano: attualmente in Italia si registra un livello di microcriminalità legata ad atti vandalici del 56,8%, il quale viene considerato moderato.

Tuttavia, se si considera che spesso avvenimenti come questo trovano la location perfetta nelle regioni centro-meridionali, la percentuale diventa alquanto spaventosa.

Ed è proprio per questo motivo che i cittadini si appellano alle istituzioni affinchè intensifichino i controlli al fine di scoraggiare le baby gang che, in un modo o nell’altro, finiscono per tenere in ostaggio tutta la popolazione.