Sogno o son desto? Se nelle metropoli l’utilizzo dei monopattini e delle biciclette elettriche ha semplificato la vita a chi deve percorrere brevi distanze e non può permettersi – chi può, d’altronde? – di restare intrappolato per ore nel traffico, ecco che nel Genovese arriva una trovata ancora più geniale dal fine tuttavia ancora ignoto.

Un mezzo anfibio nelle acque genovesi

Avvistata durante il fine settimana nelle acque comprese tra Recco, Sori e Punta Chiappa, la jeep d’acqua che si aggira con naturalezza in mare ha scatenato la curiosità di tanti cittadini e turisti: procede con regolarità immersa per più di metà, con in cima al tetto un uomo e un bambino che hanno tutta l’aria di spassarsela durante la “traversata”.

Tra humor e mistero

Come prevedibile, nell’era social non c’è voluto troppo a che foto e video dell’auto anfibia circolassero in rete, divenendo un poco tempo virali. Sulla pagina de Il Mugugno Genovese si vede il mezzo mentre passa tra barche e bagnanti. Se qualcuno ha ipotizzato che l’auto possa essere finita in acqua a seguito di una manovra mal riuscita, qualcun altro ha preferito pensare che si tratti di una nuova trovata dei turisti per evitare le code autostradali durante le vacanze.