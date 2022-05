Auto piombata sull’asilo a L’Aquila, come stanno i bambini feriti?

Sono fortunatamente in miglioramento le condizioni di salute di alcuni bambini convolti nell'incidente dell'asilo avvenuto a L'Aquila

Sono passati ormai alcuni giorni dal terribile incidente avvenuto nel cortile dell’asilo abruzzese, quando un’automobile parcheggiata senza freno a mano ha travolto alcuni bambini.

L’Aquila, le condizioni di salute dei bambini coinvolti nell’incidente dell’asilo

Arrivano finalmente buone notizie sul fronte dei bambini feriti nell’incidente avvenuto a L’Aquila il 18 maggio scorso.

I due gemellini coinvolti sono, infatti, stati dimessi dal reparto di pediatria dell’ospedale cittadino. Entrambi erano stati ricoverati per le contusioni riportate, ma adesso potranno continuare la loro riabilitazione a casa. Sciolta anche la prognosi per la bambina che era ricoverata per una frattura cranica in terapia intensiva pediatrica del Policlinico Gemelli. La piccola è stata trasferita presso la neurochirurgia infantile dell’ospedale e lì, proseguirà le sue cure.

Il funerale del piccolo Tommaso

Il 21 maggio si è svolto, invece, il funerale del piccolo Tommaso, rimasto ucciso nello stesso incidente. Prima dell’inizio della cerimonia fuori la Basilica di Collemaggio, sono stati fatti volare dei palloncini bianchi, nel momento dell’arrivo della bara. Presenti ai funerali tutti i compagni di classe, accompagnati dai genitori, oltre ai parenti e agli amici della famiglia D’Agostino.