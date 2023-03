Auto salta il posto di blocco e si schianta contro un muro: morto giovane conducente

Un’auto con a bordo quattro persone non si è fermata al posto di blocco, andandosi a schiantare contro un muro. A causa dell’impatto ha perso la vita il conducente della vettura, un ragazzo di 20 anni. L’episodio è accaduto a Mazara del Vallo (Trapani) nella notte tra mercoledì 2 e giovedì 3 marzo.

Non si fermano al posto di blocco e si schiantano contro un muro: le prime ricostruzioni

Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni, il posto di blocco era stato allestito tra via Salemi e via della Pace. L’auto, una Peugeot 405, viaggiava a velocità sostenuta: ha saltato il posto di blocco e si è schiantata contro un muro. Secondo quanto si legge da Virgilio Notizie, l’impatto è stato talmente violento, da far sì che la vettura si è accartocciasse. Sono intervenuti i vigili del fuoco. Questi, giunti sul luogo dell’incidente, hanno provveduto ad estrarre i quattro dall’abitacolo.

Tre feriti, morto il conducente

Dei quattro viaggiatori a bordo della Peugeot 405 tre sono rimasti feriti, mentre l’altro, un 20enne, è morto. Si tratterebbe di un romeno di 46 anni, una donna tunisina in stato di gravidanza e un altro giovane di nazionalità romena. Secondo quanto riporta Blog Sicilia, i primi due sono stati trasportati presso il Trauma center di Villa Sofia a Palermo, mentre il terzo è stato ricoverato presso l’ospedale Abele Ajello di Mazara del Vallo. Il conducente di 20 anni non ce l’ha fatta ed è deceduto a seguito dell’impatto. É stata aperta un’inchiesta sull’accaduto.