Una studentessa delle superiori è stata investita da un’auto a Piane di Falerone, in provincia di Fermo. L’episodio è accaduto intorno alle 7 di giovedì 2 marzo. La ragazza è stata trasferita in eliambulanza al pronto soccorso del Torrette ad Ancona per accertamenti. Le sue condizioni risulterebbero essere gravi. Secondo una prima ricostruzione, la giovane, residente a Falerone, stava andando a prendere il pullman che dista pochi metri dalla tipografia Faleria per raggiungere Fermo, dove frequenta la scuola. Pare che l’auto che l’ha investita sia una Ford Focus. La ragazza è stata scaraventata a terra dopo l’impatto ed è stata subito soccorsa.

Studentessa investita da un’auto: l’intervento dei carabinieri

Come informa il Resto del Carlino, sul posto sono giunte due pattuglie dei carabinieri della Compagnia di Montegiorgio e i sanitari del 118 e i volontari della Misericordia di Montegiorgio. I militari hanno provveduto a regolare il traffico.

Sarebbe rimasta cosciente durante le medicazioni

Sembra che nel corso delle prime medicazioni la studentessa sia rimasta cosciente nonostante il violento impatto con l’auto. I medici hanno tuttavia preferito allertare l’eliambulanza, che è atterrata di fianco alla strada statale ex 210 Faleriense. Al momento la ragazza si trova ricoverata al pronto soccorso del Torrette per opportuni accertamenti.