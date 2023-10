Auto si cappotta sull'Aurelia: donna di 30 anni in ospedale

Auto si cappotta sull'Aurelia: donna di 30 anni in ospedale

Il pericoloso incidente stradale è avvenuto questa notte sull'Aurelia: la donna è stata portata in ospedale in ambulanza

Un pericoloso incidente stradale è avvenuto questa notte lungo la strada Aurelia, in zona Rapallo (Genova). Si è trattato di un sinistro autonomo: una donna di 30 anni alla guida della sua automobile è andata a schiantarsi a bordo strada, poi il suo veicolo si è cappottato.

Auto si cappotta sull’Aurelia: l’incidente

La dinamica dell’incidente è ancora tutta da verificare, ma le autorità stanno lavorando in queste ore per definirla al meglio. Da quello che traspare, sembra che la 30enne si sia distratta alla guida (forse un colpo di sonno perché l’incidente è avvenuto ad un’ora tarda della notte), fino ad andare a sbattere in autonomia a bordo strada. A quel punto, il veicolo si è impennato su un fianco e cappottato.

Auto si cappotta sull’Aurelia: i soccorsi

Sul posto sono giunti immediatamente i medici del 118 che, con l’ausilio di un’ambulanza, hanno trasferito la 30enne che era alla guida del mezzo all’ospedale San Martino di Genova. Sulle prime si pensava che le ferite riportate dalla donna fossero molto gravi, ma in realtà la situazione si è stabilizzata. La 30enne non è in pericolo di vita.

Se vuoi iscriverti al canale Whatsapp di Notizie.it clicca qui