Un uomo di 32 anni è stato trovato morto nella sua stanza d’albergo a Conegliano. I carabinieri seguono la pista dell’overdose.

Uomo morto a Conegliano: sospetta overdose

Nel pomeriggio del 25 ottobre un uomo di 32 anni, originario di Teglio Veneto, è stato trovato senza vita nella sua camera d’albergo a Conegliano.

Stando ai primi accertamenti emersi dalle indagini, si ipotizza un’overdose di sostanze stupefacenti ma si attendono ulteriori analisi per avvalorare questa prima tesi del medico legale.

Ragazzo morto per sospetta overdose a Conegliano: l’allarme

A lanciare l’allarme è stato il personale dell’hotel “Città di Conegliano” e a quel punto, il personale del 118 è intervenuto perché è stato segnalato un uomo privo di sensi nella sua stanza.

In realtà era morto da divere ore e non c’è stato nulla da fare per lui. La salma si trova ora in obitorio e si attende l’autopsia, già decisa dalla Procura di Treviso.

I carabinieri di Conegliano nel frattempo hanno iniziato a indagare.

Morto per overdose a Conegliano: gli aggiornamenti

Dalle prime informazioni trapelate sappiamo che la vittima si chiama Davide Florean ed era fuggito da una comunità di recupero.

Il ragazzo si era allontanato dalla struttura e aveva prenotato la camera d’albergo dove è stato trovato senza vita, con la droga accanto.

È stato aperto un fascicolo per la morte in conseguenza di altro reato, resta da chiarire se il ragazzo sia morto per una dose tagliata male o per l’abuso di droga.