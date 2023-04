Conca d’Oro, 21enne trovato morto in casa, ipotesi overdose

Due pista di cui una è quella della morte come conseguenza di altro reato: le seguono gli inquirenti a Conca d’Oro, dove un 21enne è stato trovato morto in casa e spunta l’ipotesi overdose. Da quanto si apprende Michele Bogdoll era senza vita nell’abitazione della fidanzata al quartiere Valli a Roma. Tutto sarebbe accaduto intorno all’una di notte di martedì 18 aprile.

Conca d’Oro, trovato morto in casa

Sul posto sono giunti a razzo i sanitari dell’Ares 118. In quell’appartamento li aveva chiamati una donna che, dopo vani tentativi di rianimare Michele, aveva chiamato disperata il 112. Per il 21enne però non c’era più nulla da fare ed il team sanitario non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. I media spiegano che la vittima era di origine inglese e che viveva a Roma da tre anni. Il Messaggero spiega che su quel decesso si sono concentrate le attenzioni dei carabinieri della Compagnia di Montesacro.

Le indagini dei carabinieri di Montesacro

I militari operanti non escluderebbero infatti la possibilità che la morte di Michele possa essere stata conseguenza o atto successivo al consumo di stupefacenti. Sulla salma del 21enne è stato disposto l’esame autoptico dal magistrato di turno a Piazzale Clodio per chiarire le cause della morte. La proprietaria dell’abitazione è una 40enne con precedenti e segnalazioni legati al consumo di stupefacenti e pare che i due vivessero alla giornata o con lavori saltuari.