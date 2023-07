L'auto di padre e figlio è uscita di strada in maniera autonoma nella notte: il mezzo è rimasto infilzato nel guardrail

L’incidente è avvenuto nella tarda serata di ieri, martedì 11 Luglio, in provincia di Ferrara. L’auto guidata da un uomo di 54 anni è uscita di strada ed è andata a sbattere contro un guardrail: grave anche il figlio 17enne.

Ferrara, auto si infilza nel guardrail: la dinamica dell’incidente

Papà e figlio si trovavano su via Tortiola, nel territorio comunale di Vigarano Mainarda, in provincia di Ferrara, quando all’improvviso la loro Volkswagen Tiguan è finita nell’altra carreggiata. Non riuscendo a fermarla, la macchina ha proseguito la sua corsa andando a sbattere con violenza contro il guardrail che ha trafitto il veicolo. Il guardarail è passato da parte a parte, rompendo il vetro del parabrezza e uscendo dalla parte posteriore del mezzo.

L’intervento dei soccorsi: gravi padre e figlio

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Ferrara con un’autogrù e una squadra di vigili del fuoco volontari di Bondeno. Il padre 54enne è sembrato subito in gravi condizioni ed è stato trasferito in ospedale con l’elisoccorso. Grave anche il figlio, portato anche lui al pronto soccorso di Bologna. I carabinieri si sono occuati di effettuare tutti i tilievi del caso.