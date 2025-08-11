Un grave incendio ha coinvolto un’autocisterna contenente GPL sull’autostrada A1, provocando la chiusura immediata di un tratto della carreggiata e un pesante rallentamento del traffico. Sul posto sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per domare le fiamme e gestire la viabilità in sicurezza. Le autorità hanno invitato gli automobilisti a evitare la zona e a seguire percorsi alternativi fino alla completa riapertura della strada.

Autocisterna GPL in fiamme sull’A1, chiuso un tratto dell’autostrada: traffico in tilt

L’autostrada A1 Milano-Napoli è stata chiusa in entrambe le direzioni tra Orte e il bivio con la Diramazione Roma Nord, per un tratto di circa 40 chilometri, a causa di un incendio che ha coinvolto un mezzo pesante al km 525.

Il traffico è al momento completamente fermo su entrambe le carreggiate in corrispondenza dell’evento. Intorno alle 16:00, la Sala Operativa dei Vigili del Fuoco di Roma ha inviato sei squadre per domare le fiamme partite da una gomma di una cisterna carica di GPL. La chiusura è stata disposta intorno alle 17:00.

Anche il tratto della Diramazione Roma Nord tra Fiano Romano e il bivio con l’A1 verso Firenze è stato interdetto. Le code registrate sono di 4 km in direzione Roma e 2 km verso Firenze, con ulteriori rallentamenti di 2 km tra Guidonia e il bivio con la Diramazione Roma Nord in direzione Firenze, e 3 km sulla Diramazione stessa, tra Fiano Romano e il raccordo con l’A1. La Protezione Civile è presente sul posto e sta distribuendo acqua agli automobilisti bloccati in coda.

Autocisterna GPL in fiamme sull’A1, chiuso un tratto dell’autostrada: strade alternative

I viaggiatori diretti verso Firenze in partenza da Roma sono invitati a utilizzare il Grande Raccordo Anulare, proseguire lungo la SS2 Cassia in direzione Viterbo e poi prendere la superstrada Orte-Viterbo, per rientrare infine sull’A1 a Orte. Chi, invece, viaggia verso Roma provenendo da Firenze deve uscire a Orte, percorrere la superstrada Orte-Viterbo, seguire la SS2 Cassia e raggiungere il Grande Raccordo Anulare di Roma.