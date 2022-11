Autonomia: Paita, 'discutiamone ma ogni regione non può andare da sola'

Roma, 18 nov. (Adnkronos) - “Sull’autonomia possiamo discuterne ma non si può pensare di avere un sistema in cui ogni regione sceglie il proprio campo in cui essere autonoma: non è possibile, perché poi non si è in grado di avere una regia complessiva. Durante...

(Adnkronos) – “Sull’autonomia possiamo discuterne ma non si può pensare di avere un sistema in cui ogni regione sceglie il proprio campo in cui essere autonoma: non è possibile, perché poi non si è in grado di avere una regia complessiva. Durante la pandemia si è visto che alcuni territori non hanno dato risposte ai bisogni primari. Non può essere questo il criterio con cui si ridisegna il Paese”. Lo ha affermato a 'Coffee Break', su La7, Raffaella Paita, capogruppo di Azione-Italia Viva in Senato.

"A me pare -ha aggiunto- che la cosa sia stata buttata lì come viene fatto con tanti temi da questo Governo, ma non sarà rapidissima: siamo di fronte all’ennesimo annunciò senza conseguenze pratiche”.