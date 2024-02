In occasione del giorno dell’onore, i neonazisti hanno organizzato un corteo in centro a Budapest ma le autorità lo hanno vietato e hanno disposto vari pattugliamenti in zona per evitare le agitazioni.

Proibito corteo neonazista a Budapest

I neonazisti hanno organizzato un corteo che si doveva muovere per il centro di Budapest, però quando le autorità ungheresi lo hanno vietato, gli organizzatori hanno deciso comunque di fare il raduno.

“Non molliamo, questa città è nostra” hanno motivato così la scelta di spostare il corteo nei boschi intorno alle zone cittadine, piene di agenti della polizia che controllano.

Il leader della formazione di estrema destra Legio Hungaria è l’organizzatore della celebrazione. Questa si chiama Bela Incze e ha raccolto un grande numero di partecipanti, i quali seguiranno il percorso alternativo evitando appunto di scontrarsi con le forze dell’ordine.

L’arresto di un anno fa durante lo stesso corteo di Budapest

Tornando indietro nel tempo, possiamo dire che intorno a questa manifestazione c’è sempre stata un’aria agitata, addirittura lo scorso anno ci fu un arresto e tanti lo ricorderanno perché la protagonista è un’italiana.

Si chiama Ilaria Salis e si era recata a Budapest proprio per prendere parte al raduno. Da allora, dopo l’arresto delle forze dell’ordine ungheresi, è detenuta con l’accusa di aver aggredito fisicamente

altri estremisti di destra.

Non solo lei, ma la manifestazione raccoglie persone provenienti da tutta Europa, le quali ogni anno indossano le uniformi militari e sfilano per la città celebrando il tentativo di sortita dal Castello di Buda nel 1945 di truppe naziste e fascisti ungheresi, in cui morirono 20mila combattenti.

Oltre a questa ci sono altre iniziative organizzate a Budapest, ad esempio un concerto promosso dall’organizzazione neonazista Blood and Honour Hungaria.