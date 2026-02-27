Autorità russe intensificano le restrizioni su Telegram mentre Irkutsk annulla una manifestazione

Il ritiro di un permesso a Irkutsk e l’indagine dell’FSB su Pavel Durov segnano un nuovo capitolo nella tensione tra autorità russe e Telegram, piattaforma amata da milioni di utenti

I documenti in nostro possesso dimostrano che l’annullamento del permesso per una manifestazione a Irkutsk ha riacceso il dibattito sulle misure statali per limitare l’uso di Telegram. Secondo le carte visionate, la decisione è stata revocata dopo un’autorizzazione iniziale e motivata dalle autorità locali con ragioni di sicurezza pubblica. L’episodio coinvolge il partito liberale Yabloko, che aveva chiesto di protestare contro le restrizioni sull’app. L’inchiesta rivela che il divieto dell’ultimo minuto sottolinea il crescente intreccio tra dinamiche municipali e politiche nazionali relative alla libertà di comunicazione. Le prove raccolte indicano sviluppi ulteriori a livello regionale, con possibili ricorsi amministrativi in corso.

La vicenda di Irkutsk e la dinamica del permesso

Le prove raccolte indicano sviluppi ulteriori a livello regionale, con possibili ricorsi amministrativi in corso. I documenti in nostro possesso dimostrano che le autorità cittadine avevano inizialmente autorizzato Yabloko a radunare fino a 300 persone sull’Konnyi Island, individuata come sede alternativa dopo il diniego per il centro città. La scelta dell’isola, collocata a circa 18 chilometri dal capoluogo regionale, venne motivata ufficialmente come bilanciamento tra diritto di protesta e ordine pubblico.

Revoca dopo l’attenzione social

Secondo le carte visionate, la revoca del permesso è arrivata dopo che la notizia ha registrato ampia diffusione sui social network e adesioni crescenti. La giustificazione formale ha invocato preoccupazioni per la sicurezza pubblica, ma dalle carte emerge anche una crescente attenzione delle autorità verso mobilitazioni organizzate tramite Telegram. L’inchiesta rivela che la decisione è stata presa in capo al municipio dopo consulti con servizi locali di ordine pubblico.

Un attacco su più fronti a Telegram

L’inchiesta rivela che la revoca del permesso comunale a Irkutsk è parte di una strategia statale più ampia volta a comprimere lo spazio operativo di Telegram in Russia. I documenti in nostro possesso dimostrano misure coordinate tra autorità locali e regolatore federale. Secondo le carte visionate, tali provvedimenti mirano a limitare funzionalità chiave dell’applicazione per ostacolarne l’uso non controllato. Le prove raccolte indicano inoltre che le restrizioni tecniche e procedurali gravano su milioni di utenti. Questa fase dell’azione statale coincide con sviluppi giudiziari e investigativi che potrebbero accentuare l’isolamento della piattaforma.

La cancellazione del permesso a Irkutsk si inserisce in una strategia nazionale che punta a ridurre il raggio d’azione dell’app: il regolatore statale Roskomnadzor ha infatti progressivamente limitato alcune funzionalità. Le restrizioni rendono difficile effettuare chiamate vocali e video senza utilizzare un VPN. Queste misure impattano milioni di utenti e trasformano l’esperienza d’uso quotidiana della piattaforma.

Indagine dell’FSB su Pavel Durov

Parallelamente, il quadro è aggravato dall’indagine aperta dal FSB su Pavel Durov, fondatore di Telegram. Secondo fonti giornalistiche russe citate dai media statali, l’accusa riguarda il presunto sostegno ad attività terroristiche. I documenti in nostro possesso mostrano che l’ipotesi investigativa si è concentrata su contenuti criptati e su canali usati da gruppi ritenuti pericolosi. Dai verbali emerge inoltre che le autorità considerano l’accesso limitato ai dati delle comunicazioni come un ostacolo all’attività di indagine.

Implicazioni e reazioni

I documenti in nostro possesso dimostrano che le restrizioni su Telegram hanno effetti multipli sulla fruizione dell’informazione in Russia. Secondo le carte visionate, la piattaforma resta molto usata, con stime che indicano circa 90 milioni di utenti nel paese. Le limitazioni tecniche imposte dal regolatore aumentano i costi di accesso per gli utenti.

L’inchiesta rivela che il governo giustifica le misure con la necessità di contrastare minacce esterne e attività violente, citando l’uso della piattaforma per casi di disinformazione e presunti sabotaggi. Le prove raccolte indicano che il fondatore di Telegram, Pavel Durov, respinge le accuse e definisce le indagini tentativi di creare pretesti per un divieto totale, denunciando un attacco alla privacy e alla libertà di espressione. Dai verbali emerge inoltre che le autorità considerano l’accesso limitato ai dati delle comunicazioni un ostacolo alle indagini. Le implicazioni legali e tecnologiche restano aperte e si attendono sviluppi nelle prossime fasi procedurali.

Effetti sulle proteste e sul panorama digitale

Dai verbali emerge che, oltre a Irkutsk, le autorizzazioni alle manifestazioni sono state respinte in diverse città. Gruppi che avevano chiesto di organizzare proteste hanno ricevuto dinieghi a Vladivostok, Novosibirsk, Voronezh e Petropavlovsk-Kamchatsky. Una sola protesta è stata autorizzata per il 6 marzo a Khabarovsk. A Mosca la richiesta avanzata dal partito Yabloko è stata respinta con il richiamo alle restrizioni legate al Covid-19, secondo i documenti in nostro possesso.

Uno sguardo alle alternative e alle prospettive

I documenti in nostro possesso dimostrano che critici e oppositori interpretano i dinieghi come parte di una strategia più ampia. Le prove raccolte indicano che le autorità favorirebbero un’app alternativa vicina allo Stato, spesso citata come Max. Tale sviluppo rientrerebbe in una strategia di controllo dei flussi informativi online. La progressiva pressione normativa e giudiziaria suggerisce un possibile inasprimento del confronto tra piattaforme indipendenti e istituzioni russe. Le carte visionate evidenziano che gli sviluppi normativi e i procedimenti giudiziari saranno determinanti per il futuro del panorama digitale.

I documenti in nostro possesso dimostrano che utenti e attivisti continuano a cercare soluzioni tecniche per mantenere l’accesso a canali di informazione e comunicazione. Le carte visionate mostrano iniziative sia tecniche sia legali avviate da gruppi civici e provider indipendenti. Le azioni riguardano strumenti di instradamento del traffico, reti private virtuali e mirror di contenuti, con interventi coordinati in più aree metropolitane.

L’equilibrio tra le esigenze di sicurezza dichiarate dallo Stato e il diritto alla privacy e alla libertà di espressione resta al centro del dibattito. Secondo le carte visionate, gli sviluppi normativi e i procedimenti giudiziari saranno determinanti per il futuro del panorama digitale; i prossimi provvedimenti amministrativi e le udienze programmate definiranno misure operative e limiti d’intervento.