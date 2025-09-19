Dopo anni di presenza costante nel celebre game show di Canale 5, uno dei volti più amati del “minimondo” ha annunciato la decisione di abbandonare il programma. La notizia, diffusa tramite i social, ha colto di sorpresa sia il pubblico che i colleghi di Avanti un Altro, soprattutto perché arrivata a ridosso del ritorno in studio dopo un lungo periodo di assenza.

Una sorpresa inaspettata per i fan di Avanti un Altro

La scelta sembra essere dettata dal desiderio di ridurre gli impegni professionali e di dare spazio a progetti personali. In passato la protagonista aveva già manifestato la volontà di continuare gli studi universitari, dopo la laurea in Scienze tecniche e psicologiche. L’addio rappresenta un duro colpo per i telespettatori più affezionati: con il suo salottino era diventata un punto di riferimento imprescindibile del minimondo, regalando leggerezza e continuità a ogni puntata.

Avanti un Altro, l’annuncio sorprendente: “È tempo di dire addio al programma”

Dopo oltre un decennio come protagonista del “minimondo” di Paolo Bonolis, Claudia Ruggeri ha deciso di dire addio a Avanti un Altro. La storica “Miss Claudia”, amatissima dal pubblico di Canale 5, ha comunicato la sua scelta sui social, sorprendendo fan e colleghi che avevano appena celebrato il suo ritorno in studio.

Il rientro in televisione era avvenuto lo scorso 15 settembre, accolto con entusiasmo dai fan e con parole di grande affetto da parte di Paolo Bonolis. Dopo mesi di pausa legati alla maternità, la protagonista aveva ritrovato l’energia dello studio e il calore del pubblico. Tuttavia, attraverso un messaggio condiviso con i follower, ha spiegato che il suo percorso nello show si sta chiudendo, ringraziando per l’esperienza e parlando di nuovi impegni che la porteranno altrove.