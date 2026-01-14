Luca Vetrone, noto come il Bonus di Avanti un altro, parla dello stalking e delle ripercussioni sulla sua carriera e vita personale.

Luca Vetrone, il “Bonus” di Avanti un altro! e volto noto della televisione, rompe il silenzio su una vicenda che lo perseguita da mesi: lo stalking da parte di una donna conosciuta sui social. Tra messaggi ossessivi, pressioni psicologiche e proposte inaccettabili, la sua vita privata e professionale è profondamente segnata, spingendolo a denunciare il comportamento.

Confessione choc di Luca Vetrone, il Bonus di Avanti un altro: “Vittima di una stalker”

Luca Vetrone, noto al pubblico come il “Bonus” di Avanti un altro! e secondo classificato all’ultima edizione de L’Isola dei Famosi, ha aperto il cuore raccontando al settimanale Nuovo Tv una vicenda che lo tormenta ormai dal 2023. Il modello e volto televisivo ha rivelato di ricevere “chiamate nel cuore della notte, ho paura di ritrovarmela sotto casa quando rientro la sera“. La persecuzione ha avuto un impatto diretto anche sulla sua carriera: “Ho perso tanti lavori perché non rispondo più ai numeri che non ho nella rubrica“.

Secondo quanto spiegato dallo stesso Vetrone, tutto è iniziato con il contatto sui social di una donna che si presentava come una presunta manager televisiva. “Mi ritrovo perseguitato da una donna che mi ha contattato sui social, presentandosi come manager televisiva. Ha detto che poteva supportarmi nel mio percorso nel mondo dello spettacolo e, dopo uno scambio di messaggi, mi ha fissato un appuntamento per fare il provino dell’Isola dei Famosi. All’inizio mi sembrava una persona normale, ma poi la cosa è degenerata“.

Una vicenda dolorosa tra ricatti e pressioni psicologiche per Luca Vetrone

Col tempo, la situazione sarebbe precipitata. La donna avrebbe iniziato a contattare in modo ossessivo amici e parenti di Vetrone, spacciandosi per la sua manager. “Ha cominciato a tempestare di telefonate tutte le persone che mi ruotano attorno, compresa mia madre“. Anche la fidanzata Anastasia, accanto a lui da circa un anno, è stata coinvolta: “Anche lei riceve messaggi da questa persona, che tenta di mettermi in cattiva luce. Anastasia però mi è sempre rimasta accanto in questo momento terribile“.

Le richieste esplicite della donna hanno reso il quadro ancora più inquietante: “Mi ha chiesto se fossi disponibile sessualmente in cambio di lavori. L’ho denunciata, ma non demorde”.

Sottolineando la stanchezza accumulata in mesi di ricatti e manipolazioni, ha affermato: “Spero che questo incubo finisca presto. Sono davvero esausto di subire il ricatto, la manipolazione e la violenza psicologica“.