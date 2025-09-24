Il celebre Daniel Nilsson, noto al pubblico di Avanti un Altro come il simpatico “Bonus”, lascia il programma. Dopo anni di risate e colpi di scena, il mistero sul suo sostituto è già iniziato: chi prenderà il suo posto e riuscirà a conquistare il cuore degli spettatori? Tra indiscrezioni e ipotesi, il pubblico è in attesa di scoprire chi sarà il nuovo volto del “Bonus” e come cambierà la dinamica del celebre quiz show di Canale 5.

Riparte Avanti un Altro: il programma festeggia la quindicesima edizione

Le registrazioni di Avanti un Altro riprenderanno giovedì 25 settembre 2025, segnando l’avvio della quindicesima stagione del celebre quiz show condotto da Paolo Bonolis, con la partecipazione di Luca Laurenti. La nuova edizione si distinguerà per un calendario più ravvicinato tra registrazione e messa in onda: le puntate, realizzate nell’autunno 2024, dovrebbero infatti arrivare sul piccolo schermo già a partire dal primo ottobre.

Claudia Ruggieri, storica interprete di “Miss Claudia”, ha annunciato l’addio al programma per motivi professionali, sottolineando la gratitudine per l’esperienza maturata nel corso degli anni.

Daniel Nilsson fuori da Avanti un Altro: chi sarà il nuovo ‘Bonus’?

Una delle assenze più significative riguarda Daniel Nilsson, il celebre “Bonus” svedese, la cui presenza non sarà più parte del cast. La decisione sembra collegata all’episodio avvenuto lo scorso giugno a Breuil-Cervinia, quando Nilsson era stato arrestato al culmine di una violenta lite con la fidanzata nel centro della località valdostana. Nonostante continui a comparire nelle puntate già registrate, il suo ruolo nelle nuove puntate non sarà più confermato.

Secondo Fanpage, il suo ruolo sarà ora affidato a Luca Vetrone, classe 1995, noto al pubblico per le partecipazioni a Uomini e Donne, Temptation Island e L’Isola dei Famosi, dove si è classificato secondo nel 2023.