Nel corso, la Russia ha realizzato le sue più consistenti conquiste territoriali in Ucraina da quando ha avviato l’invasione su larga scala. Secondo un’analisi condotta dall’Institute for the Study of War, le forze russe hanno preso il controllo di oltre 5.600 chilometri quadrati di territorio ucraino, corrispondenti a circa 0,94% della superficie del paese.

Un anno di cambiamenti sul campo di battaglia

Le acquisizioni territoriali della Russia superano quelle degli anni e messe insieme, ma rimangono ben al di sotto dei 60.000 chilometri quadrati conquistati nei primi mesi del conflitto. Il mese di novembre si è rivelato il più proficuo per le forze russe, che hanno guadagnato circa 701 chilometri quadrati. Tuttavia, i progressi hanno subito un rallentamento a dicembre, con solo 244 chilometri quadrati conquistati, il dato mensile più basso dall’inizio dell’anno.

Le difficoltà ucraine

Durante tutto il, l’Ucraina ha affrontato una crescente pressione a causa dei continui bombardamenti russi e delle offensive a terra. Le forze ucraine hanno dovuto fronteggiare gravi difficoltà legate alla mancanza di personale e munizioni, costringendole a cedere progressivamente porzioni di territorio. Attualmente, la Russia occupa quasi un quinto dell’Ucraina e ha posto come condizione per la pace il ritiro delle forze ucraine dalla regione orientale del Donbas.

Strategie e tattiche russe

Nel corso dell’anno, si è osservato un cambiamento nella tattica delle forze russe, che ha portato a guadagni, seppur modesti, nelle zone di conflitto. I dati mostrano che la Russia aveva occupato solo 3.604 chilometri quadrati, evidenziando un incremento significativo. Tuttavia, il costo umano di queste conquiste è stato molto elevato: le stime indicano che l’esercito russo ha subito perdite di oltre 416.570 uomini, il che equivale a circa 78 vittime per chilometro quadrato conquistato.

Nuove tecnologie e condizioni atmosferiche

La Russia ha adottato una strategia che fa ampio uso di droni avanzati, capaci di volare per distanze significative e di eludere le difese ucraine. La metereologia ha giocato un ruolo cruciale, con le condizioni invernali che hanno limitato l’efficacia delle operazioni ucraine. I russi hanno sfruttato la neve e la nebbia per ostacolare le attività di ricognizione e attacco delle forze di Kiev.

Il futuro del conflitto

Nonostante i recenti successi, ci sono dubbi sulla capacità della Russia di mantenere questo ritmo di operazioni e di sostenere le perdite elevate nel lungo periodo. La nuova strategia militare ha abbandonato gli assalti frontali tradizionali a favore di operazioni più mirate, ma le perdite rimangono un fattore critico. Le attuali dinamiche del conflitto potrebbero influenzare notevolmente gli sviluppi futuri e le prospettive di pace nella regione.

In conclusione, il si è rivelato un anno di grandi cambiamenti e sfide per entrambe le parti in conflitto. Le conquiste territoriali della Russia, sebbene significative, hanno avuto un costo umano elevato e le incertezze sul futuro del conflitto rimangono palpabili.