Un magistrato 47enne si toglie la vita in casa. La vicenda è avvenuta ad Aversa città dove lavorava e di cui era originaria la vittima.

Tragedia ad Aversa, in provincia di Caserta, dove un noto magistrato della città ha deciso di togliersi la vita nella sua abitazione. La vicenda è avvenuta la notte tra il 27 e il 28 settembre 2022.

Aversa, noto magistrato si toglie la vita in casa

Agnese Margarita, 47 anni, originaria di Aversa ha deciso di suicidarsi. Non sono ancora chiare le dinamiche che hanno portato il magistrato a compiere questo gesto estremo. L’arma usata dalla donna per togliersi la vita è stata una pistola. A lanciare l’allarme, infatti, sono stati i vicini di casa che hanno udito lo sparo. Sul luogo della tragedia, in piazza Sant’Anna fuori le mura, ad Aversa, sono giunte alcune pattuglie dei carabinieri ed un’ambulanza.

I sanitari del 118, però, non hanno potuto far altro che constatare il decesso della vittima. Al lavoro anche la polizia scientifica.

La carriera forense e il dolore dei colleghi

Il magistrato Margarita lavorava presso il Tribunale di Napoli Nord che ha sede proprio nella città di Aversa, presso la sesta sezione civile. In passato aveva prestato servizio anche al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e di Marano. La comunità forense è sotto choc e profondamente segnata per la perdita della giovane collega.