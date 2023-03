Avvelenata Elvira Vikhareva, oppositrice di Putin

La politica russa Elvira Vikhareva da quanto appreso dall’agenzia Sota è stata in questi mesi sottoposta ad avvelenamento da metalli pesanti. La giovane donna aveva già avvertito i giornalisti dei suoi sintomi, presentatisi per la prima volta tra novembre e dicembre, e ripresentandosi questo febbraio.

Elvira Vikhareva, la giovane oppositrice di Putin avvelenata da metalli pesanti

Dopo aver iniziato a manifestare i primi sintomi da avvelenamento, Elvira Vikhareva ha deciso di svolgere dei test di laboratorio, e dalle analisi è emersa la presenza di una sostanza tossica e cancerogena: il bicromato di potassio.

I sintomi di questo tipo di avvelenamento sono i seguenti: spasmi muscolari, perdita di capelli, aumento della frequenza cardiaca e forti dolori allo stomaco. Il più visibile di questi sintomi è però l’impatto dell’avvelenamento sull’aspetto della donna, motivo per cui la giovane politica è da mesi che non mostra più il suo volto nelle interviste.

Chi è Elvira Vikhareva

La politica 32enne è originaria di Irkutsk in Siberia, iniziando la sua carriera in televisione. Elvira Vikhareva si è laureata in giornalismo, dopodiché è iniziata la sua passione per la lotta politica, in seguito alle frodi elettorali del 2011.

Proprio per questo Elvira Vikhareva era in piazza nel 2019 a protestare per l’esclusione di decine di candidati dalle elezioni: stessa sorta che è toccata anche a lei nel 2022. Elvira Vikhareva candidarsi al consiglio comunale del suo distretto di Mosca, ma con una scusa il tribunale è riuscito ad impedirglielo tirando in mezzo delle presunte irregolarità nei suoi documenti.

L’anno precedente invece aveva provato ad entrare nella Duma di Stato, perdendo secondo i risultati del voto elettronico.