Durante il 60° Super Bowl, una nuova coppia ha catturato l’attenzione del pubblico sugli spalti, con gesti affettuosi e uno sguardo intenso. Il momento clou è stato immortalato dalle telecamere in un video che ha subito fatto il giro dei social, confermando le voci circolate nelle settimane precedenti.

La nuova coppia tra storia passata e nuovi inizi

Lewis Hamilton non è estraneo ai riflettori del gossip. Il pilota britannico, sette volte campione mondiale di Formula 1, è stato legato per otto anni alla cantante Nicole Scherzinger, relazione conclusasi dopo presunti tradimenti con la modella Vivian Burkhardt. Dal 2017 al 2019 è stato fidanzato con Winnie Harlow, mentre flirt mai confermati lo avevano avvicinato a celebrità come Rita Ora e Shakira. Ora, sembra che nel suo cuore ci sia Kim Kardashian.

Anche la star americana ha una lunga storia di relazioni sotto i riflettori. Dopo il divorzio da Kanye West, con cui ha quattro figli, Kim è stata accostata a figure come Kris Humphries, Ray J e Pete Davidson. Ultimamente, erano circolate voci su un flirt con il giovane cestista Luka Doncic, mai confermato. Dal basket alla Formula 1, la Kardashian continua a far parlare di sé, e ora la sua storia con Hamilton rappresenta un nuovo capitolo nella saga dei gossip sportivi e glamour.

Avvistati insieme nella loro prima uscita pubblica: i due famosissimi sono una coppia?

Nella notte del 60° Super Bowl in California, gli occhi erano puntati sugli spalti del Levi’s Stadium a Santa Clara, dove le telecamere della NBC hanno sorpreso il campione della Ferrari, Lewis Hamilton, in compagnia della modella e imprenditrice Kim Kardashian. L’avvistamento ha alimentato le voci circolate nelle settimane precedenti su una possibile storia d’amore, dopo segnalazioni a Londra e Parigi.

Tra sguardi intensi e gesti affettuosi, i due hanno catturato l’attenzione del pubblico e dei social. Alcuni fan hanno persino creato immagini generate dall’intelligenza artificiale raffigurandoli in un bacio, amplificando l’hype intorno alla coppia. Come sottolinea una fonte, “si conoscono da anni, ma ora stanno passando più tempo insieme e stanno vedendo come possono evolvere le cose“. Prima dell’apparizione pubblica, Hamilton e Kardashian erano stati avvistati insieme a Parigi, soggiornando nello stesso hotel e viaggiando sullo stesso jet privato.