Super Bowl 2026: l’Halftime Show promette musica travolgente e spettacolo. Ecco chi è l’artista protagonista.

Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato: il Super Bowl 2026 si avvicina, e con esso l’attesissimo Halftime Show, il momento clou che cattura milioni di spettatori in tutto il mondo. Chi salirà sul palco e trasformerà lo stadio in un’arena di musica e spettacolo? Tra rumor, conferme e ipotesi da brivido, i fan già sognano performance mozzafiato, collaborazioni inattese e momenti iconici che entreranno nella storia del Super Bowl.

Il lungo toto-nomi dell’Halftime Show per il Super Bowl

Come ogni anno, l’avvicinarsi del Super Bowl ha scatenato ipotesi sul protagonista dell’Halftime Show. Tra i nomi più gettonati erano circolati Miley Cyrus e Benson Boone, ma con il passare delle settimane le quote hanno iniziato a favorire Adele, che nove anni fa aveva rifiutato l’invito spiegando di non sentirsi a suo agio con la dimensione spettacolare del show.

Per un periodo molti erano convinti che Taylor Swift potesse essere la scelta finale, soprattutto dopo le dichiarazioni favorevoli del commissario della NFL, Roger Goodell, che aveva sottolineato il talento e il valore unico dell’artista. Tuttavia, anche Swift avrebbe declinato l’invito, lasciando il campo aperto a nuove sorprese.

Super Bowl 2026, chi si esibirà all’Halftime Show?

La conferma ufficiale è arrivata in queste ore: sarà Bad Bunny a salire sul palco del Levi’s Stadium di Santa Clara l’8 febbraio 2026. L’annuncio è stato anticipato da un suo tweet, seguito dalla comunicazione ufficiale della NFL e da un post su Instagram in cui l’artista ha sottolineato il significato culturale della sua esibizione, dedicata alla sua gente e alla storia portoricana.

Considerato tra gli artisti più influenti e ascoltati degli ultimi anni, Bad Bunny succede a Kendrick Lamar, protagonista dello show del 2025, e promette di portare sul palco elementi della sua residency portoricana “No Me Quiero Ir De Aquí”, tra cui riferimenti alla cultura locale, scenografie iconiche e brani tratti dai suoi album più celebri.

L’evento sarà trasmesso negli Stati Uniti da NBC e, in Italia, molto probabilmente da Italia 1 e in streaming su DAZN, con possibilità di rivedere la performance sul canale YouTube dell’NFL.