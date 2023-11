La denuncia è partita dall’ex modella Sheila Kennedy, la quale sostiene che il cantante dei Guns N’ Roses l’abbia aggredita nel 1989. La causa è stata depositata presso la Corte Suprema di New York.

Axl Rose denunciato per violenza sessuale: le accuse

Kennedy, ex modella di Penthouse, afferma che Rose l’abbia aggredita nella sua stanza d’albergo a New York, la notte in cui si sono conosciuti oltre trent’anni fa. All’epoca lei aveva circa 26 anni e lui 27. Secondo l’accusa, riportata da Rolling Stone, la donna ha incontrato il cantante per la prima volta in un nightclub, dove lui l’ha invitata nella sua stanza d’albergo per una festa. Lei ha ammesso di aver accettato l’invito e di essersi recata nella camera di Rose, insieme al futuro conduttore di MTV, Riki Rachtman.

La versione dell’accusa

Secondo la dichiarazione di Kennedy, una volta in hotel Rose avrebbe offerto agli ospiti cocaina e alcol. Quando la ragazza andò in bagno, il cantante si sarebbe posizionato fuori dalla porta e quando lei uscì la spinse “contro il muro e la baciò”. “Kennedy trovava Rose attraente e non le dispiaceva questo incontro” si legge nel comunicato dell’accusa. Kennedy sostiene di aver lasciato la stanza più tardi, mentre il frontman dei Guns N’ Roses era in compagnia di un’altra donna. Solo in seguito Rose l’avrebbe raggiunta, spingendola dentro un’altra camera e abusando di lei.

Il dolore del trauma

La modella ha confessato di aver sofferto, dopo la presunta aggressione, di sintomi assimilabili a quelli della sindrome da stress post-traumatico, nonché di ansia e depressione, che hanno compromesso la sua carriera. La donna, quindi, ha chiesto al tribunale un risarcimento danni, ancora non specificato, per aggressione, percosse, inflizione intenzionale di stress emotivo e violenza motivata dal genere. Kennedy aveva già raccontato i dettagli dell’aggressione nella sua autobiografia No One’s Pet, pubblicata nel 2016 e nel documentario Look Away del 2021. La causa fa, infine, riferimento anche a diverse altre accuse di violenza domestica contro Rose, tra cui le denunce di abusi da parte delle sue ex partner Erin Everly e Stephanie Seymour. La prima lo aveva denunciato per abusi in un tribunale civile di Los Angeles nel 1994, per poi risolvere la questione in via extragiudiziale.