Badia Tebalda (Arezzo), allevatrice trovata morta sull'Appennino: con lei tre dei suoi cani

Un dramma ha colpito l’aretino.

Il corpo senza vita di un’allevatrice di cani è stato rinvenuto nella neve, non molto distante dal comune di Badia Tebalda. Stando a quanto si apprende, la vittima è Cristiana Gugu, di 50 anni. La donna – riporta ANSA – risiedeva da qualche tempo nell’oasi di Cocchiola ed in particolare in una piccola abitazione isolata nel bosco. Proprio nella zona di Badia Tebalda c’è stata nei giorni scorsi una nevicata eccezionale. Le immagini sono state documentate dagli abitanti sui social.

Badia Tebalda, allevatrice cani trovata morta sull’Appennino

Il ritrovamento del corpo del cadavere dell’allevatrice è avvenuto martedì 24 gennaio, ma la vicenda è diventata di dominio pubblico solo in queste ultime ore. A fare la macabra scoperta, alcune persone che si trovavano in quelle zone per ripulire i sentieri che erano stati ricoperti di neve. Il corpo della donna era congelato. Con lei sono stati anche ritrovati tre dei suoi cani che in quei momenti la stavano seguendo.

Le cause del decesso

Il decesso della donna sarebbe avvenuto diverse ore prima dell’avvenuto ritrovamento del corpo. Dall’accertamento cadaverico, disposto dal Pubblico Ministero Julia Maggiore, emerge che la donna sia morta a seguito di un arresto cardiaco che potrebbe essere dovuto alle temperature rigide. È stato dato infine il via libera alle esequie della donna.