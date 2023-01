Momenti di paura per un bagnante attaccato da un polpo "gigante" ad Amalfi: il forte animale rischiava di farlo restare in mare fino allo sfinimento

Paura nelle acque della Campania, dove da quanto si apprende nella mattinata del 15 gennaio un bagnante è stato “attaccato” da un polpo “gigante” ad Amalfi.

Secondo i media l’animale lo ha afferrato ad una gamba mentre era in mare e lo ha trattenuto in acqua. La precisazione è d’obbligo per non cadere nel sensazionalismo da “Ventimila leghe sotto i mari”: quando parliamo, per il Mediterraneo, di “polpo gigante” alludiamo ad esemplari che possono arrivare a toccare anche i dieci-dodici chilogrammi di peso.

Bagnante attaccato da un polpo “gigante”

Rispetto allo standard del cefalopode, che pesa in media 3-4 chili, questi esemplari sono dei veri “mostri” ma non hanno certo le dimensioni agghiaccianti dei loro cugini del Pacifico che a volte toccano il quintale.

Ad ogni modo nel mare di Amalfi, come riporta Il Vescovado e riferisce Salerno Today, un bagnante, durante una nuotata in mare, è stato attaccato da un polpo gigante.

A riva l’animale ancora attaccato alla gamba

L’animale lo ha afferrato ad una gamba e trattenuto. Il turista è comunque è riuscito a raggiungere la spiaggia di Marina Grande. A riva poi è riuscito a liberarsi del polpo che con i tentacoli ancora era attaccato all’arto.

I media spiegano che “la notizia ha fatto subito il giro della nota località turistica della Costiera”.