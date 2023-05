"Bali invece che Bari" e lo sbaglio del biglietto aereo: una storia tra lo scherzo e la realtà

Marco Togni è un creator italiano che vive in Giappone e per questo ha pensato bene di diffondere tra i suoi fan una fake news in cui ironizza sulla pronuncia giapponese della lettera R

Sogno o son desto? Sembra l’inizio di una di quelle barzellette che ironizzano sulla pronuncia giapponese della lettera R: «Hanno scambiato Bari per Bali» dice Marco Togni. Ma hanno davvero sbagliato il suo biglietto aereo o, come pensano in molti, si tratta di una trovata pubblicitaria dell’influencer per divertire i fan e sponsorizzare il Followme Festival di Trani? Capiamo meglio cos’è successo.

Il concierge pasticcione

Trentino classe 1986, Marco Togni è un creator che vive in Giappone e ha parlato in un video pubblicato sui social di una storia a dir poco bizzarra: «Sono in aeroporto e sono inca**ato» ha esordito, continuando poi a raccontare come un concierge gli abbia prenotato un biglietto per Bali invece che per Bari, sbagliando appunto la pronuncia della R: «Chiedo un volo da Tokyo a Bari. Arrivo in areoporto e noto che sul ticket c’è uno scalo a Giacarta e mi chiedo come mai. Capisco quindi che c’è stato un errore: hanno sbagliato la L con la R e invece di mandarmi a Bari mi volevano mandare a Bali. Mi sono rifiutato di salire, ora farò una denuncia e chiederò il risarcimento» spiega Togni nel video. La storia sfiora l’inverosimile, ma se pur a limite resta di fatto plausibile. Lo stesso Togni in un’intervista a Tranilive confessa tuttavia con un mezzo sorriso la fake news. In realtà, c’erano sufficienti indizi per capire che si trattava di uno scherzo a partire dal costo dei biglietti, passando per la conferma via mail, fino ad arrivare al check-in online.

Ecco perché non era credibile sin dall’inizio

Da Tokyo a Bari sono 12.696 chilometri. Da Tokyo a Bali 5.526. La distanza e la domanda sono i fattori chiave per determinare i prezzi dei biglietti aerei. Sebbene ci siano altre variabili che possono incidere sul prezzo finale del biglietto, il costo resta tutto sommato direttamente proporzionale ai chilometri da percorrere. Provando ad acquistare entrambi i biglietti, è risultato che i prezzi per Bari oscillano tra i 618 e i 2495 euro, mentre quelli per Bali tra i 150 a 442 euro. Touché.