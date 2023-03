Ballabio: frontale in auto sulla stessa strada della recente frana, muore 26enne

Ballabio: frontale in auto sulla stessa strada della recente frana, muore 26enne

Ballabio: frontale in auto sulla stessa strada della recente frana, muore 26enne

Incidente nella notte in una strada già interessata da una tremenda frana recente

Tragedia nella notte in provincia di Lecco, nei dintorni di Ballabio: un giovane milanese residente a Segrate ha infatti perso la vita dopo un tremendo frontale su una strada che già qualche settimana era finita sui giornali per un’altra vicenda di cronaca.

La dinamica dell’incidente

La strada dove è avvenuto il grave sinistro è la stessa dove qualche settimana fa (il 9 dicembre scorso) era avvenuta una tremenda frana che per poco non aveva causato una strage.

Il giovane alla guida era un milanese di 26 anni e si è scontrato con un’altra autovettura proprio all’interno della galleria Giulia, quella che collega Lecco con la Valvassina.

Nello schianto avvenuto intorno alle 2:30 di notte, che non ha lasciato scampo al ragazzo, è rimasta gravemente ferita anche un’altra ragazza di 24 anni, trasferita immediatamente in ambulanza al più vicino ospedale in codice giallo.

Rapido l’intervento sul posto della Polstrada, che ha chiuso il tratto per effettuare tutte le verifiche del caso.

La frana del 9 dicembre

In questo medesimo tratto di strada lo scorso dicembre si era verificata un’importante caduta massi che aveva travolto e distrutto un’auto di passaggio con due passeggeri a bordo, che alle autorità avevano raccontato di esserne usciti “vivi per miracolo”.