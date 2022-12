Ballando con le Stelle, Milly fa un bilancio e su Iva, Montesano e Lucarelli ha qualcosa da dire

Ballando con le Stelle sta giungendo alla sua conclusione, tra molte polemiche, ma anche incredibili successi in termini di ascolti.

Milly Carlucci ha fatto il punto della situazione dedicando ampio spazio sia alle criticità, ma anche ai tanti volti sui quali è stata catalizzata, nel bene o nel male, gran parte dell’attenzione. Nell’intervista rilasciata a “Il Corriere della Sera”, Milly ha speso parole importanti.

Milly su Enrico Montesano: “Mi attengo alle decisioni della Rai”

Uno dei personaggi che, per motivi già noti, non ci sarà in finale è Enrico Montesano.

Milly Carlucci ha sottolineato che il contributo dato dall’attore è stato comunque di livello: “Quella di Montesano è stata una scelta molto voluta perché è stata l’occasione di avere un artista che ha fatto la storia della tv e del cinema, della tv e del teatro. E durante il programma ci ha portato questo grande valore. Sulle vicende che hanno definito la sua esclusione non mi posso esprimere, è una decisione aziendale e mi attengo alle scelte fatte dalla Rai“.

“Iva sa bene dove fermarsi”

Contestualmente la conduttrice ha parlato di Iva Zanicchi e delle vicende legate allo scontro avuto con Selvaggia Lucarelli. Riguardo al fatto che la cantante potesse essere o meno arginata ha osservato: “Iva è Iva, è una donna straordinaria con un grande senso dello spettacolo, sa molto bene quando deve fermarsi, è istintiva e nello stesso tempo molto razionale, è un ossimoro vivente, conosce bene il pubblico. Ci sta che ricorra a termini non da salotto perché la gente nella vita non parla come nei salotti”.

Non ultimo su Selvaggia Lucarelli ha aggiunto: “Selvaggia si fa indubbiamente notare, ma tutta la giuria è composta da persone con grande carattere ed è quello che ci vuole per fare televisione […] Lucarelli andava supportata? Penso davvero che la nostra sia la giuria migliore del mondo. In questo gioco io sono terza, non tocca a me fare la reprimenda, sono bravi a vedersela tra loro”.