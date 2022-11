Ballando con le Stelle: solidarietà di Milly Carlucci agli abitanti di Ischia

La puntata di Ballando con le Stelle di sabato 26 novembre è stata segnata da un evento che ha sconvolto l’Italia in queste ultime ore.

La strage avvenuta a Ischia ha portato con sè una serie di dispersi e una vittima accertata. Milly Carlucci in apertura ha rivolto un pensiero a quanti stanno vivendo queste difficili situazioni. Nel frattempo la Rai ha sospeso Bobo Tv in segno di rispetto.

Milly Carlucci, la dedica di un pensiero alla popolazione di Ischia

La conduttrice di Ballando con le Stelle, nell’introdurre la serata ha affermato: “Non dobbiamo dimenticare che questa è una serata particolare, vogliamo manifestare solidarietà, affetto e vicinanza a tutti gli abitanti di Ischia.

Non sarà una notte facile, lo sappiamo, ci auguriamo che tutto possa risolversi per il meglio”.

Bobo Tv è stato sospeso

Nel frattempo la trasmissione Bobo Tv è stata sospesa. L’annuncio è stato dato dallo stesso Ufficio Stampa Rai attraverso i Canali istituzionali: “In segno di rispetto per le vittime della tragedia di Ischia, l’appuntamento con la #BoboTv di sabato #26novembre non andrà in onda”.

Anche il Circolo dei Mondiali non è andato in onda: questo per far posto a Ballando con le Stelle, iniziato in via del tutto eccezionale alle 22.