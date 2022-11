Ballando con le Stelle cambia orario per via dei Mondiali: ecco le novità

Ballando con le Stelle cambia orario per via dei Mondiali: ecco le novità

Ballando con le Stelle cambia orario per via dei Mondiali: ecco le novità

L'ottava puntata di Ballando con le Stelle, ossia quella che andrà in onda il 26 novembre 2022, non comincerà al solito orario: c'entrano i Mondiali.

L’ottava puntata di Ballando con le Stelle, che andrà in onda nella prima serata di sabato 26 novembre 2022, non inizierà al solito orario, al fine di lasciare spazio ai Mondiali di calcio del Qatar.

Ecco tutti i dettagli in merito all’orario d’inizio del programma.

Ballando con le Stelle, ecco a che ora comincerà la puntata del 26 novembre per via dei Mondiali

Sabato 26 novembre 2022 andrà in onda su Rai 1 l’ottava attesissima puntata di Ballando con le Stelle, che non sarà trasmessa come di consueto a partire dalle ore 20.35, ma eccezionalmente a partire dalle ore 22.00.

L’annuncio riguardante il cambio di programmazione era già stato fatto da Milly Carlucci nel corso della settima puntata, che aveva fatto il seguente annuncio ai telespettatori:

“Colgo l’occasione per dire che la settimana prossima, sabato, ci sarà un cambiamento d’orario anche per noi. Perché ci sono le partite di calcio del campionato del mondo. E quindi noi sabato prossimo inizieremo non alle 20:40 come facciamo di solito grossomodo, ma alle 22:00. Sarà una straordinaria puntata dopo la partita di calcio, ma non per questo meno interessante”.

Ballando con le Stelle, la puntata del 26 novembre è molto importante per i concorrenti: ecco perchè

Per i concorrenti rimasti in gara a Ballando con le Stelle, la puntata di sabato 26 novembre 2022 è molto importante, ciò in quanto secondo quanto annunciato dalla Rai, questa sarà la prima di due semifinali, la seconda è programmata per venerdì 2 dicembre 2022.

Sempre secondo quanto annunciato dalla Rai, le due serate finali di quest’edizione del programma, saranno quelle del 17 dicembre e del 23 dicembre 2022.

Ballando con le Stelle, chi sono i concorrenti rimasti in gara e gli ospiti della nuova puntata

Al termine della settima puntata di Ballando con le Stelle, che è andata in onda nella serata di sabato 19 novembre 2022, è stata eliminata la coppia formata da Lorenzo Biagiarelli e Anastasia Kuzmina, che come tutte le altre coppie eliminate avrà la possibilità di rientrare in gara grazie al ripescaggio.

Dunque, alla luce di quest’ulteriore eliminazione, i concorrenti rimasti in gara, che scenderanno in pista nella puntata del 26 novembre sono: Iva Zanicchi, Rosanna Banfi, Ema Stokholma, Gabriel Garko, Alex Di Giorgio, Alessandro Egger.

Gli ospiti della puntata del 26 novembre saranno Marcell Jacobs e la moglie Nicole Daza, che saranno i ballerini per una notte e dovranno sottoporsi al giudizio della giuria, il tesoretto da loro conquistato verrà poi assegnato come di consueto ad una delle coppie rimaste in gara.