Anticipazioni Ballando 26/11: Marcell Jacobs è ballerino per una notte

Nelle anticipazioni di Ballando con le stelle di sabato 26 novembre sono previste diverse novità, tra cui la presenza di Marcell Jacobs.

Il campione olimpico sarà infatti parte integrante della puntata nelle vesti di ballerino per una notte. Prevista inoltre una variazione d’orario. La trasmissione condotta da Milly Carlucci andrà infatti in onda alle 22:00. La causa è da ricercare nei Mondiali di Calcio in Qatar. Adesso andiamo ad approfondire cosa ha in serbo per noi telespettatori la puntata numero 8 di Ballando con le stelle 2022. L’appuntamento è come sempre su Rai1.

Anticipazioni Ballando: gli ospiti della puntata

Come informa Canaledieci.it, gli ospiti d’eccezione della puntata di Ballando del 26 novembre saranno Marcell Jacobs e Nicole Daza. Quest’ultima è una modella e influencer ecuadoriana, nonchè moglie del velocista originario di El Paso. Jacobs è stato vincitore dei 100 metri alle Olimpiadi di Tokyo 2021. Già lo scorso anno di vociferava di una sua possibile presenza in quel di Ballando, ma non se ne fece più nulla.

Il cambio d’orario

Il cambio d’orario della puntata di Ballando del 26 novembre è causato dal big match sudamericano tra Argentina e Messico che andrà in onda su Rai1 alle 20:40. Nonostante l’Italia non si sia qualificata, i Mondiali di Calcio in Qatar occupano ugualmente una parte predominante dei palinsesti Rai.