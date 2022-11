GF Vip in onda il sabato sera contro Ballando con le Stelle: i dettagli

Secondo i rumor in circolazione Mediaset starebbe pensando di ripristinare il doppio appuntamento settimanale con il GF Vip mandando in onda la seconda diretta il sabato sera.

GF Vip: il sabato sera

Dopo aver annullato il secondo appuntamento settimanale con il GF Vip a causa dei Mondiali in Qatar, Mediaset starebbe pensando di ripristinare la messa in onda della seconda diretta del programma che potrebbe svolgersi in concomitanza con Ballando con le Stelle, ossia il sabato sera. Secondo i rumor in circolazione già a dicembre sarebbero previste due puntate extra del GF Vip 7 (sabato 10 e sabato 17 dicembre).

Al momento sulla questione non vi sono conferme e in tanti sperano di saperne presto di più. Questa settima edizione del programma andrà in onda fino ad aprile (così come era stato per le due precedenti edizioni, prolungate a causa dell’emergenza Coronavirus). La finalissima di Ballando con le Stelle invece è prevista il 23 dicembre e a seguire la concorrenza del reality show di Signorini sarà rappresentata da Tu sì que vales.

I concorrenti e il Covid

Nelle ultime settimane il GF Vip ha subito qualche rallentamento nella normale programmazione perché ben 5 concorrenti sono risultati positivi al Coronavirus. Nessuno di loro ha riportato conseguenze gravi e fortunatamente tutto si è concluso per il meglio. I fan del reality show sono curiosi di sapere quali saranno i nuovi volti vip pronti a entrare all’interno del programma e soprattutto chi, tra loro, arriverà in finale.