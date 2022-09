GF Vip 7, messa in onda settimanale: ecco i giorni dedicati al reality

GF Vip 7, la doppia messa in onda settimanale è confermata: i giorni non sono uguali a quelli dello scorso anno.

Il GF Vip 7 sta scaldando i motori e presto tornerà in onda con quella che dovrebbe essere l’edizione più lunga della storia del reality. Il programma, come avvenuto negli anni scorsi, andrà in onda con due appuntamenti settimanali, ma Mediaset ha cambiato la collocazione di una serata.

GF Vip: la messa in onda settimanale

Lunedì 19 settembre 2022 aprirà i battenti il GF Vip 7. Alfonso Signorini, intervistato dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, ha svelato le serate destinate alla messa in onda settimanale. Come avvenuto negli anni scorsi, anche quest’anno Mediaset ha concesso al reality il doppio appuntamento. Rispetto alle passate stagioni, però, non andrà in scena il lunedì e il venerdì, ma il lunedì e il giovedì. Come mai questa scelta? E’ stato lo stesso conduttore a spiegarlo.

Perchè Mediaset ha scelto il lunedì e il giovedì?

Signorini è felice della scelta del Biscione, tanto che ha dichiarato:

“Andremo in onda il lunedì e poi il giovedì. Sono contento, è la collocazione più giusta per noi perché il venerdì il nostro pubblico, in prevalenza giovane, spesso non è a casa. La domanda sulla durata non è così retorica. Durante la presentazione dei palinsesti, Piersilvio Berlusconi ha detto che spera che questa sia l’edizione più lunga di sempre. Anche se apprezzo le sue parole, bisogna fare i conti con il gradimento del programma”.

Alfonso ha sottolineato che il GF Vip 7 potrebbe durare a lungo, ma dipende tutto dal gradimento del pubblico.

GF Vip 7: tutte le novità

Oltre ai giorni, Signorini ha parlato delle novità che ci saranno. Innanzitutto, per la prima volta nella storia del reality, il cast sarà svelato solo nel corso della prima diretta. L’unico concorrente ufficializzato è stato Giovanni Ciacci. L’esperto di stile è sieropositivo e Alfonso ha annunciato la sua partecipazione per lasciare libertà di scelta agli altri Vipponi:

“Nessuno si è tirato indietro. Sono voluto uscire per tempo con questa tematica proprio per garantire la massima libertà di scelta ai concorrenti. Per fortuna tutti hanno capito che non c’è ragione di avere paura”.

Il conduttore del GF Vip 7 ha così parlato delle novità che riguardano lo studio e la Casa: