Ballando con le stelle, furia Selvaggia Lucarelli contro la giuria

Selvaggia Lucarelli tuona contro la giuria per i giudizi riservati a Lorenzo Biagiarelli a Ballando con le stelle: la sfuriata in diretta su Rai1

Ancora tensione a Ballando con le stelle.

Il programma di Milly Carlucci, andato in onda ieri sera su Rai1 con la penultima puntata, ha regalato un nuovo scontro tra Selvaggia Lucarelli e gli altri componenti della giuria.

L’attacco di Selvaggia

A finire nel mirino della Lucarelli, ancora una volta, sono le decisioni dei suoi compagni della giuria di Ballando con le stelle. In seguito all’esibizione di Lorenzo Bigiarelli nel programma, la giornalista ha criticato apertamente i colleghi giudici accusandoli di essere stati eccessivamente severi con il suo compagno e probabilmente troppo indulgenti con altri concorrenti, Iva Zanicchi in primis.

Le parole della Lucarelli

Selvaggia ha così tuonato contro i suoi compari a Ballando con le stelle: “Io ho sempre detto che Lorenzo qui non avrebbe vinto grazie a me, ma che sarebbe dovuto andare avanti nonostante me. Paradossalmente partiva da una situazione di svantaggio. Tutti parlavano di conflitto d’interessi, ma alla fine ho visto solo il conflitto”. La Lucarelli ha poi proseguito, puntando ulteriormente il dito contro i giudici: “Io sono una precisa e mi sono segnata le cose che sono state dette su di lui e nemmeno tutte.

Gli è stato detto: presuntuoso, scattoso, succube, freddo senza anima, fidanzato di, che non comunica, senza contenuti che dovrebbe imparare dai contenuti di altri, robottino, uno che prende i voti grazie ai miei follower, orsacchiotto, ragazzotto”.

Le barzellette

La pungente giornalista ha poi trovato fuori luogo il comportamento riservato a Biagiarelli, mentre a suo dire Iva Zanicchi è stata preferita dalla giuria: “Mi addolora perché alla fine si è preferita una persona che racconta barzellette sporche a un ragazzo pulito.

Poi per me Iva Zanicchi può vincere. Io tifo per lo show, però mi dispiace che questo tipo di trattamento sia stato riservato soltanto a lui”.