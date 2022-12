Selvaggia Lucarelli lascerà Ballando con le Stelle? La sua risposta

Selvaggia Lucarelli ha risposto alle ipotesi in circolazione in merito al suo presunto addio a Ballando con le Stelle.

Dopo le discussioni avute con gli altri giurati a Ballando con le Stelle e dopo che nei giorni scorsi ha subito un grave lutto, Selvaggia Lucarelli è stata al centro dei gossip in merito a un suo presunto addio a Ballando con le Stelle, questione su cui lei stessa ha rotto il silenzio.

Selvaggia Lucarelli e l’addio a Ballando con le Stelle

Nei giorni scorsi a causa della tensione scoppiata tra i giudici a Ballando con le Stelle si è vociferato che Selvaggia Lucarelli fosse pronta a dire addio al programma tv di Milly Carlucci. In queste ore alcuni utenti in rete hanno interrogato la giudice del programma in merito alla notizia, riportata da vari quotidiani tra cui Libero. Lei stessa ha risposto: “Se l’ha scritto Libero è probabile che abbia già firmato per le prossime 12 stagioni“.

Al momento non è dato sapere se la questione sia vera o se resterà soltanto un’ipotesi, quel che è certo è che questa edizione non sia stata semplice per Selvaggia Lucarelli.

Nei giorni scorsi la giornalista ha perso sua madre Nadia, morta a causa della sua positività al Covid e da tempo malata di Alzheimer. Per quanto riguarda questa edizione di Ballando con le Stelle invece lei stessa ha ammesso di aver subito aspre critiche anche per quanto riguarda il rapporto con uno dei concorrenti dello show, il suo compagno Lorenzo Biagiarelli.

“E non ho ancora mai detto mezza parola su come hanno trattato Lorenzo, lungo capitolo di cui mi sono ben guadata di occuparmi finché era in gara.

Ma lo farò, perché merita anche quello”, ha scritto via social. In tanti tra i fan del programma sono impazienti di saperne di più in merito alla vicenda.