A Ballando con le Stelle le scintille non sono solo sulla pista da ballo. Pasquale La Rocca ha raccontato di aver subito percepito un’intesa speciale con Barbara d’Urso, descrivendo un feeling immediato che ha reso ancora più piacevoli i momenti condivisi insieme. E non è tutto: il ballerino ha anche svelato il regalo ricevuto dalla conduttrice, un gesto che ha reso l’incontro ancora più memorabile.

Ballando con le Stelle: il regalo che suggella l’intesa tra Pasquale La Rocca e Barbara d’Urso

Oltre alla sintonia professionale, la coppia ha trovato un punto di connessione anche nelle origini comuni, entrambe campane. Barbara d’Urso ha voluto sottolineare questo legame con un gesto simbolico: un “corniciello” rosso, che rappresenta protezione e buona sorte.

Il dono, che la conduttrice ha promesso a La Rocca prima dell’inizio della gara, ha reso ancora più speciale il loro rapporto, suggellando un’intesa nata fin dal primo incontro e caratterizzata da affetto e stima reciproca.

Ballando con le Stelle: Pasquale La Rocca racconta il feeling immediato con Barbara d’Urso

Pasquale La Rocca sarà il ballerino professionista che guiderà Barbara d’Urso nella sua attesissima avventura a Ballando con le Stelle. Il ritorno in tv della conduttrice, dopo anni di assenza, ha suscitato grande curiosità tra il pubblico, ma anche nel ballerino, che ha confessato quanto sia emozionante avere una partner così iconica.

“Quando ho saputo che sarei stato l’insegnante di Barbara d’Urso sono rimasto a bocca aperta. È un volto iconico nel nostro Paese, io sono cresciuto vedendo il suo sorriso in tv. Quando l’ho detto a casa i miei genitori, i nonni, sono impazziti: non vedono l’ora di conoscerla. È napoletana come me: schietta, autentica, con una bella tempra. Il feeling è scattato all’istante. Sono onorato“, ha dichiarato il ballerino in una intervista al settimanale Gente.

Nei primi giorni di preparazione in vista del debutto su Rai 1 del 27 settembre, La Rocca ha già potuto apprezzare le qualità della sua partner. Barbara si è mostrata determinata, puntuale e curiosa, impegnandosi a fondo in ogni prova e fidandosi pienamente del suo insegnante. Entrambi condividono un approccio perfezionista, affrontando la competizione con serietà e dedizione.