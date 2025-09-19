La partecipazione di Barbara D’Urso a Ballando con le Stelle non è passata inosservata, suscitando reazioni e commenti nel mondo dello spettacolo. Tra chi ha voluto esprimere la propria opinione c’è Nancy Brilli, che al settimanale Oggi ha condiviso il suo pensiero sulla scelta della conduttrice di mettersi alla prova sul palco del celebre talent di ballo.

Nancy Brilli tra confessioni e ricordi personali

Nancy Brilli, tra le concorrenti di Ballando con le Stelle in onda su Rai 1 dal 27 settembre, ha condiviso in un’intervista al settimanale Oggi le sue prime impressioni sul cast e sulle dinamiche dello show. Tuttavia, si è lasciata andare anche a confessioni sulla sua vita personale.

L’attrice ha ricordato anche un’esperienza personale intensa legata alla fede. Dopo un incontro con Papa Francesco, ha descritto il Pontefice come una figura sorprendentemente semplice e accogliente, diversa dall’immagine solenne a cui spesso si è abituati.

“Appena lo incontrai, mi sembrò un parroco di campagna: scarpe sgangherate, un sorriso così bonario, accogliente… Un secondo dopo, mi dissi: “No, questo è Papa”. Aveva attorno una luce che non le so spiegare. Nella mia ingenuità, gli avevo fatto una pastiera, ma me l’hanno “intercettata”, non gliel’ho potuta dare. Gli confessai che provavo una certa disaffezione alla vita. Lui mi chiese: “Ma come lo descriverebbe?”. E io: “Bestemmiare le vita”. E lui: “Non lo deve fare più, figlia mia””.

Nancy Brilli e la presenza di Barbara D’Urso a Ballando con le Stelle: “Sono curiosa di capire”

L’attrice romana ha espresso un particolare interesse nel creare un legame con le altre partecipanti donne, sottolineando il percorso e l’esperienza che ognuna porta con sé. Ha, inoltre, manifestato curiosità nei confronti di Barbara D’Urso:

“Vorrei fare squadra con le “ragazze”, mi intrigano di più degli uomini. Sono tutte donne che hanno un percorso, una strada dietro di sé. Sono curiosa di capire come Barbara d’Urso, che è abituata a fare il “capitano”, si troverà a gareggiare in mezzo agli altri. O di scoprire il modo che troverà Martina Colombari, che è super bella, per infilarsi nel gruppo. Il cast è stupendo. Sarebbe bello non vedere quelle rivalità femminili da avanspettacolo”.

Nancy Brilli ha poi confidato la speranza di non assistere a tensioni o rivalità tra le protagoniste, auspicando un clima più autentico e meno costruito per spettacolo.