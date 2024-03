Nancy Brilli vuota il sacco sull’addio al cinema

Concorrente di Pechino Express 2024, Nancy Brilli è tornata a parlare del suo addio al cinema. L’attrice ha svelato i motivi per cui ha preferito allontanarsi dalle scene e si è sbottonata anche sulla sua salute mentale.

“Ricordo una mia conversazione con Aurelio De Laurentiis di circa 15 anni fa, gli dicevo che i produttori non scommettevano sulle donne. Mi rispose che le donne non portavano soldi al cinema a meno che non fossero nude. ‘Forse in Italia e con produttori come te’, gli dissi. Ecco, non ho più fatto tanti film con lui. (…) Il maschilismo nello spettacolo è ancora presente, ma va meglio. Mi auguro che una giovane attrice non abbia più a che fare con le tante mani al c**o che noi ci siamo dovute togliere. Però ho anche visto il bullismo di certe colleghe con le più giovani: arrivavano a farle piangere, disgustoso. (…) Di recente mi è arrivato un copione e non sapevo se arrabbiarmi o ridere: dovevo essere l’ennesima pin up fuori tempo massimo. Ho capito che le nuove esperienze me le dovrò costruire io”.