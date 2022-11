Nancy Brilli: chi è il cantante che ha picchiato dopo una lite

Ospite a Belve Nancy Brilli ha svelato chi sarebbe il famoso cantante con cui, durante una furibonda lite, sarebbe arrivata alle mani.

Nancy Brilli: il cantante che ha picchiato

Nancy Brilli è stata ospite del salotto tv di Francesca Fagnani e ha svelato alcuni retroscena inediti della sua vita privata. La celebre attrice ha anche rivelato di aver avuto una furibonda lite con il suo ex, Ivano Fossati, a cui avrebbe dato persino un calcio. Interrogata sulla questione dalla conduttrice, Nancy Brilli ha ammesso: “Gli ho tirato un calcio e rotto una gamba? Intanto vorrei precisare che non ho cominciato io e poi rotto è un’esagerazione.

Diciamo che non c’è stato niente di ospedaliero“. I due sono stati legati dal 1991 al 1994, ma la loro liaison si è conclusa in un nulla di fatto.

I retroscena di Elena Sofia Ricci

L’attrice si è vista porre delle domande anche in merito alla liaison da lei avuta con Luca Damiani, ex marito della sua amica Elena Sofia Ricci. Fu proprio la sua collega a svelare pubblicamente la liaison affermando infastidita: “Veniva a fare l’amica e ascoltava le mie pene d’amore, parlandomi di un misterioso fidanzato, che solo dopo ho scoperto essere il mio ex marito Luca Damiani“.

In merito alla questione Nancy Brilli ha affermato: “Non vivevano più insieme e parlavano male l’uno dell’altra, non era vero che era la mia migliore amica e poi ho chiesto scusa“.