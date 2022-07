Nancy Brilli, la prova costume è social: “Basta stupidi problemi”

Nancy Brilli ha conquistato tutti con la sua prova costume sui social e ha inviato un messaggio bodypositive ai fan.

Nancy Brilli si è mostrata in costume sui social e ha inviato ai suoi fan un messaggio body positive.

Nancy Brilli: la prova costume

Nancy Brilli ha sfoggiato la sua forma smagliante sui social mostrandosi in un video in cui è ritratta in bikini e, a seguire, ha inviato un messaggio d’incoraggiamento ai suoi fan, esortandoli ad accettare sé stessi, pregi e difetti compresi.

“Il costume da bagno me lo metto, non me le metto? Fammi vedere bene, dietro come sta? Copre abbastanza? È adatto alla mia età? Mi fotograferanno mentre salgo sbilenca sul gommone, mentre mi cambio con quello asciutto, sembrerò storta, vecchia, grassa, magra, cellulitica, moscia, sembrerò… uff….una vita, così. E guarda com’è senza trucco, e sarà tutta rifatta, e in fondo non è niente di che, però invece è ancora carina, e…”, ha scritto l’attrice, e ancora: “Sai che ti dico? Ho deciso.

A me l’aria aperta piace, il sole fa bene alla schiena, e tanti saluti. Quanti si sono fatto questi stupidi problemi? Facciamo che basta così?”.

In tanti tra fan, amici e colleghi hanno fatto i complimenti all’attrice per la sua forma smagliante e per il suo fisico da capogiro e, a quanto pare, a lei non importa granché delle critiche.

La malattia dell’attrice

Classe 1964, Nancy Brilli è considerata una vera e propria icona del cinema italiano. Di recente l’attrice ha svelato di aver fatto i conti in passato con l’endometriosi e ha svelato alcuni retroscena sulla malattia e sull’intervento da lei subito.