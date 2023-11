Una notizia ha scosso il mondo di Ballando con le Stelle: Pasquale La Rocca, il partner di danza di Wanda Nara, è stato colpito da un’improvvisa indisposizione che potrebbe compromettere la sua partecipazione nella prossima puntata.

L’annuncio di Milly Carlucci

L’annuncio è stato fatto da Milly Carlucci durante la trasmissione de La Vita in Diretta su Rai Uno. La conduttrice ha rivelato che La Rocca è affetto da un forte stato febbrile e, a causa delle sue condizioni di salute precarie, non è stato in grado di allenarsi insieme a Wanda Nara in vista della prossima puntata. Milly Carlucci ha dichiarato: “Pasquale La Rocca ha il febbrone, sta a casa. Sta male. Ci siamo sentiti prima. Siamo in attesa di Wanda per sapere come risolvere. Oggi non si sono potuti allenare.”

Wanda Nara senza partner?

Questa situazione pone Wanda Nara in una situazione difficile, poiché potrebbe ritrovarsi senza partner per la prossima esibizione. Il fatto che La Rocca non sia in grado di partecipare potrebbe costringere la showgirl argentina a esibirsi da sola o a trovare un sostituto dell’ultimo minuto per continuare la competizione. Le implicazioni di questo imprevisto sono significative e potrebbero influenzare il percorso di Wanda Nara nel programma.

Stasera previsti grandi ospiti

Nonostante l’imprevisto legato a Pasquale La Rocca, Milly Carlucci ha rivelato che ci saranno ospiti speciali, tra cui Cristina D’Avena e Giacomo Giorgio, che si uniranno alla serata come ballerini per una notte.