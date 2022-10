Ballando con le Stelle, scontro tra Lucarelli e Cassini

Cassini fa ancora flop e la Lucarelli punzecchia: "A chi sei superiore?", la Smith: "Inaccettabile"

Alta tensione a Ballando con le Stelle, a dare spettacolo questa volta sono stati la “solita” Selvaggia Lucarelli e il comico e attore Dario Cassini, in coppia con Lucrezia Lando (vincitrice del programma nel 2020 in coppia con Gilles Rocca).

La Lucarelli ha attaccato direttamente Cassini in quello che si è tramutata in una schermaglia verbale, interrotta con decisione da Carolyn Smith.

Cassini fa ancora flop e la Lucarelli punzecchia: “A chi sei superiore?”

Dario Cassini e la sua compagna di danza Lucrezia Lando si sono esibiti in un paso doble accompagnati da Show must go on dei Queen, ma sfortunatamente per loro la prova non ha riscosso l’entusiasmo dei giudici, anzi.

Selvaggia Lucarelli si è scalgiata duramente contro il comico e attore, autore di una performance rivedibile: «Hai l’aria di uno che si sente giudicato come quello meno bravo di tutti. Tu sei convinto di ballare bene?». Toccato nel vivo, Cassini risponde a tono: «Lo dico una volta perché non ho intenzione di ripeterlo. Io non ho mai fatto un passo di danza in vita mia e ho iniziato con questo programma».

Alla giudice però non basta, e rincara la dose: «Come ti giudichi rispetto agli altri?» E Cassini prova in qualche modo a cavarsela: «Penso di essere paritetico con alcuni, meno bravo di altri e migliore anche di altri».

L’opinionista tv però ha continuato ad insistere: : «Ad esempio? Rispetto a chi ti senti superiore?».

A questo punto però è intervenuta in difesa di Cassini l’altra giudice Carolyn Smith: «Questo è inaccettabile. I concorrenti non possono e non devono giudicare gli altri, questa tua uscita è fuori luogo».

Insomma un siparietto decisamente teso nella sala da ballo più conosciuta dagli italiani.