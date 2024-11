Le cose si complicano per Sonia Bruganelli che si è infortunata per la terza volta a Ballando con le Stelle. L'imprenditrice ha fatto un aggiornamento sulle sue condizioni di salute su Instagram.

La permanenza di Sonia Bruganelli a Ballando con le Stelle si sta facendo quanto mai complicata e irta di ostacoli. L’imprenditrice ed ex opinionista del Grande Fratello Vip ha dovuto fare i conti con un nuovo infortunio che potrebbe mettere a rischio la sua gara nel dance show condotto da Milly Carlucci. La concorrente ha condiviso un aggiornamento sul suo stato di salute e non avrebbe comunque intenzione di gettare la spugna: “Ce la faremo”, ha affermato.

Sonia Bruganelli si infortuna nuovamente a Ballando con le Stelle: come sta l’imprenditrice

Ballando con le Stelle è arrivato nel momento clou della competizione e l’asticella si sta facendo sempre più alta. L’imprenditrice ed ex moglie di Paolo Bonolis non si è naturalmente tirata indietro e nel corso di queste ultime settimane si è impegnata in modo particolarmente duro, tanto che nell’ultimo periodo si era già fratturata per due volte al costato. I problemi fisici le hanno tuttavia presentato di nuovo il conto a poche ore dall’inizio della puntata di sabato 9 novembre.

Sonia Bruganelli sui social: “Non ci voleva a questo punto del programma”

L’imprenditrice non ha nascosto di essere un po’ abbattuta per il nuovo infortunio, ma allo stesso tempo pare non avere alcuna intenzione di arrendersi, tanto che su Instagram ha dichiarato: “La terza costola fratturata… non ci voleva a questo punto del programma”. Sonia Bruganelli che in gara è in coppia con il ballerino Carlo Aloia ha spiegato che la coreografia non sarà per nulla facile: “Sabato ci aspetta una grande prova…”, aveva annunciato a tale proposito.